Francia-Marocco | Analisi tattica del quarto di finale mondiale

La partita tra Francia e Marocco nei quarti di finale dei Mondiali si gioca con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. La Francia schiera Tchouameni a centrocampo, mentre il Marocco punta su un modulo compatto e pressing alto. Le formazioni si affrontano con intensità, cercando di controllare il centro e sfruttare le occasioni offensive. La gara si svolge sotto un cielo sereno, con pubblico in fermento sugli spalti.

L’angolo della partita. La sfida tra Francia e Marocco nei quarti di finale dei Mondiali si preannuncia imperdibile. Con Aurelien Tchouameni che potrebbe rientrare dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nell’ottavo di finale contro il Paraguay, i transalpini si preparano a un pieno recupero di una delle loro colonne portanti a centrocampo. Didier Deschamps, in conferenza stampa, ha confermato che Tchouameni sta bene e potrebbe unirsi agli allenamenti di gruppo, aumentando così le opzioni strategiche per l’allenatore francese. Tuttavia, la preferenza in quella zona del campo sembra ricadere su Manu Kone, il quale ha dimostrato buone prestazioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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FRANCIA e MAROCCO, oltre il calcio! | DIARIO MONDIALE Ep.10

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