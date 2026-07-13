Rodri ha dichiarato che la Francia è la squadra più completa, in vista della semifinale dei Mondiali 2026 contro la Spagna. Il centrocampista e capitano spagnolo ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della partita. Ha parlato di leadership, di Lamine Yamal e dell’impegno della squadra nel match contro la Francia.

Rodri, il capitano della Spagna tra leadership, Lamine Yamal e semifinale Mondiale contro la Francia: le sue parole. Rodri, centrocampista e capitano della Spagna, ha parlato in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della semifinale dei Mondiali 2026 contro la Francia. Il Pallone d’Oro ha toccato tanti temi: il suo ruolo da leader, la crescita di Lamine Yamal, il percorso costruito con Luis De la Fuente e la grande sfida contro la Nazionale francese. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il primo tema riguarda proprio la leadership. Rispetto al passato, quando in gruppo c’erano anche Carvajal e Morata, oggi Rodri si ritrova con responsabilità ancora maggiori. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rodri carica la Spagna verso la semifinale Mondiale: «La Francia è la squadra più completa»

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