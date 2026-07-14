Francia-Spagna è una parata di stelle e di ricordi | ecco tutti i momenti storici del derby dei Pirenei
Francia e Spagna si affrontano in semifinale, un match che rappresenta uno dei momenti più attesi del calcio internazionale. Le due nazionali hanno disputato diverse partite memorabili negli ultimi anni, contribuendo a creare un derby dei Pirenei ricco di storia e di ricordi. La partita mette in campo alcune delle migliori stelle del calcio mondiale, confermando il livello elevato delle due selezioni. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa e interesse globale.
Francia-Spagna rappresenta al momento il non-plus ultra della qualità calcistica internazionale, una sorta di All Star Game del calcio. Non sorprende che le due selezioni si sfidino oggi in semifinale, e che si siano sfidate spesso ultimamente in partite storiche. Ma la leggenda parte da lontano, prima di arrivare al confronto attuale tra Yamal e Mbappé., La prima sfida in competizioni ufficiali tra le due fu subito da scrivere nella stele di Rosetta del calcio: Euro 1984, in Francia, con la finale Francia-Spagna. Segnò Platini: Le Roi battè una punizione su cui Luis Arconada, il portiere della Roja, compì una delle peggiori papere della storia facendosi passare la palla sotto il braccio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
( FOOTBALL MANAGER ) C'è CHI PUNTI ALLA SERIE B E CHI DEVE SALVARSI PER RINASCERE! Dr Puccio Live
Notizie e thread social correlati
Mondiali, Francia-Marocco: le probabili formazioni. Parata di stelle per i quarti di finaleA Boston si gioca la partita tra Francia e Marocco nei quarti di finale dei Mondiali, replicando la semifinale di Qatar 2022.
Marcell Jacobs sfida il Campione del Mondo! Parata di stelle a Montecarlo: tutti gli avversari, stagionali da urloMarcell Jacobs affronterà il Campione del Mondo dei 100 metri venerdì 10 luglio alle 21.
Temi più discussi: Francia-Spagna, perché la semifinale dei sogni è una sfida per l'anima del calcio (e il malinteso che fa tifare quasi tutti gli italiani per la Roja); Francia-Spagna è la prima semifinale dei Mondiali; Francia-Spagna è la finale morale di questo secolo; Mondiali, De la Fuente: Spagna-Francia 'é una finale anticipata'.
La vigilia di Francia-Spagna è stata movimentata da una frase dell’ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy, che ha rischiato di portare a un incidente diplomatico ed è riuscita a unire due Paesi e due nazionali che fra poche ore si sfideranno nella semifinale x.com
Ci siamo, è tempo di semifinale! Francia e Spagna si giocano un posto nella finale della FIFA World Cup 2026. Due grandi protagoniste del calcio europeo si affrontano in una sfida che vale l'accesso all'ultimo atto del Mondiale. Non perdere la diretta all facebook
Llorente: Occhio Francia, sarà la partita di Yamal: ma la Spagna stia attenta a...L'ex Juve, campione del Mondo 2010 con la nazionale iberica: La chiave sarà non concedere spazi a Mbappé e alle ripartenze dei Bleus. La finale? Dico Spagna-Argentina ... gazzetta.it
Francia-Spagna, le ultime dai campi: doppio ballottaggio Tchouameni-Koné e Ruiz-PedriDeschamps verso la riconferma del centrocampista giallorosso dal 1'. Maggiori dubbi per Luis de la Fuente, che potrebbe ridare una maglia da titolare al classe 2002 ... msn.com
3.500 km A PIEDI dalla Spagna all'Italia, scambiando ritratti per cibo e alloggio. Cerco consigli da fotografi documentaristi/itineranti. reddit