Francia e Spagna si affrontano in semifinale, un match che rappresenta uno dei momenti più attesi del calcio internazionale. Le due nazionali hanno disputato diverse partite memorabili negli ultimi anni, contribuendo a creare un derby dei Pirenei ricco di storia e di ricordi. La partita mette in campo alcune delle migliori stelle del calcio mondiale, confermando il livello elevato delle due selezioni. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa e interesse globale.

Francia-Spagna rappresenta al momento il non-plus ultra della qualità calcistica internazionale, una sorta di All Star Game del calcio. Non sorprende che le due selezioni si sfidino oggi in semifinale, e che si siano sfidate spesso ultimamente in partite storiche. Ma la leggenda parte da lontano, prima di arrivare al confronto attuale tra Yamal e Mbappé., La prima sfida in competizioni ufficiali tra le due fu subito da scrivere nella stele di Rosetta del calcio: Euro 1984, in Francia, con la finale Francia-Spagna. Segnò Platini: Le Roi battè una punizione su cui Luis Arconada, il portiere della Roja, compì una delle peggiori papere della storia facendosi passare la palla sotto il braccio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Francia-Spagna è una parata di stelle e... di ricordi: ecco tutti i momenti storici del derby dei Pirenei

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