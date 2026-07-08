Marcell Jacobs affronterà il Campione del Mondo dei 100 metri venerdì 10 luglio alle 21.52 a Montecarlo. La gara vede la partecipazione di numerosi atleti con prestazioni stagionali eccezionali. L’evento si svolge in un contesto di grande attesa, con numerosi stelle presenti. La competizione sarà trasmessa in diretta e si svolgerà sulla pista di Montecarlo.

Marcell Jacobs sfiderà a viso aperto il Campione del Mondo dei 100 metri. L’appuntamento è per venerdì 10 luglio (ore 21.52) a Montecarlo, dove andrà in scena la decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica: si preannuncia un confronto imperdibile al sempre prestigioso Herculis Meeting che animerà la serata nel Principato. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 incrocerà il giamaicano Oblique Seville lungo il cammino che conduce agli Europei, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto, dove inseguirà il terzo sigillo continentale consecutivo. Il velocista lombardo si rimetterà in gioco dopo tre uscite decisamente prolifiche: 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcell Jacobs sfida il Campione del Mondo! Parata di stelle a Montecarlo: tutti gli avversari, stagionali da urlo

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