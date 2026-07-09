Mondiali Francia-Marocco | le probabili formazioni Parata di stelle per i quarti di finale

A Boston si gioca la partita tra Francia e Marocco nei quarti di finale dei Mondiali, replicando la semifinale di Qatar 2022. La sfida vede ancora una volta protagonisti Mbappé e Hakimi, che guidano le rispettive squadre. La partita rappresenta un'occasione per entrambe le nazionali di ottenere l'accesso alle semifinali. La sfida è il ritorno di un confronto che si era concluso con un risultato di 2-0 quattro anni fa, firmato da Hernandez e Muani.

Il remake della semifinale di Qatar 2022 si gioca a Boston: Francia e Marocco si ritrovano 4 anni dopo il 2-0 firmato Theo Hernandez e Kolo Muani. Mbappé e Hakimi al comando in cerca di un pass per la semifinale. Qui le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Mondiali 2026, Canada-Marocco 0-3: Leoni dellAtlante ai quarti

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