Che lezione alla Francia | Yamal non serve Oyarzabal e Pedro Porro trascinano la Spagna in finale
La Spagna ha battuto la Francia nelle semifinali dei Mondiali al Dallas Stadium, avanzando in finale. La squadra francese ha mostrato una prestazione deludente e poco pericolosa, lasciando poco spazio alle speranze di vittoria. La partita non ha mai avuto un vero equilibrio e si è conclusa con una netta vittoria della Spagna. La squadra francese saluta il torneo senza riuscire a trovare ritmo e incisività nel giorno della propria festa nazionale.
Non c'è mai stata partita al Dallas Stadium, è trionfo della Spagna nelle semifinali dei Mondiali. La Francia saluta la competizione con una prestazione deludente e a tratti disastrosa, non dando mai una reale sensazione di pericolosità nel giorno della sua festa nazionale. Finisce 2-0 per la Roja, che insegue e sogna il bis dopo la vittoria negli Europei grazie alle reti di Oyarzabal (22', rigore) e Pedro Porro (58'). Spagna in finale: ora l'Inghilterra o l'Argentina., Non c'è due senza tre. La Francia lo scopre a proprie spese e, dopo il ko nelle semifinali degli Europei e nella finale della Nations League, va ancora ko contro la Spagna: 2-0 e finale conquistata per i campioni d'Europa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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