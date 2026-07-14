La Spagna ha battuto la Francia nelle semifinali dei Mondiali al Dallas Stadium, avanzando in finale. La squadra francese ha mostrato una prestazione deludente e poco pericolosa, lasciando poco spazio alle speranze di vittoria. La partita non ha mai avuto un vero equilibrio e si è conclusa con una netta vittoria della Spagna. La squadra francese saluta il torneo senza riuscire a trovare ritmo e incisività nel giorno della propria festa nazionale.

Non c'è mai stata partita al Dallas Stadium, è trionfo della Spagna nelle semifinali dei Mondiali. La Francia saluta la competizione con una prestazione deludente e a tratti disastrosa, non dando mai una reale sensazione di pericolosità nel giorno della sua festa nazionale. Finisce 2-0 per la Roja, che insegue e sogna il bis dopo la vittoria negli Europei grazie alle reti di Oyarzabal (22', rigore) e Pedro Porro (58'). Spagna in finale: ora l'Inghilterra o l'Argentina., Non c'è due senza tre. La Francia lo scopre a proprie spese e, dopo il ko nelle semifinali degli Europei e nella finale della Nations League, va ancora ko contro la Spagna: 2-0 e finale conquistata per i campioni d'Europa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Che lezione alla Francia: Yamal non serve, Oyarzabal e Pedro Porro trascinano la Spagna in finale

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