francia alla parata del 14 luglio sfilano le truppe ucraine

Durante la parata del 14 luglio a Parigi, le truppe ucraine hanno sfilato tra le forze militari francesi. La manifestazione è iniziata con il sorvolo della Patrouille de France, la pattuglia acrobatica dell'esercito francese, che ha accompagnato la sfilata. La celebrazione nazionale, che ricorda la Presa della Bastiglia, si è svolta nel centro della capitale. Nessun altro dettaglio sui partecipanti è stato comunicato.

(LaPresse) Il sorvolo della Patrouille de France, la pattuglia acrobatica dell’esercito francese ha dato inizio alla grande parata militare del 14 luglio a Parigi, in Francia, per la festa nazionale che celebra la Presa della Bastiglia. Truppe e aerei da guerra provenienti da tutta Europa hanno partecipato alla cerimonia nel centro della capitale francese, in quella che è stata una dimostrazione di sostegno all’Ucraina e della forza militare europea. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affiancato il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer, insieme ad altri capi di Stato e di governo, durante la parata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Parata 14 luglio a Parigi, sfilano le truppe ucraine: il messaggio di Macron e Zelenskyy

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