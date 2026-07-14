Chi ha tradito sulle preferenze? La caccia ai franchi tiratori e la mossa dei vannacciani subito sospettati | l’ipotesi di una protesta delle donne

Dopo il voto che ha respinto l’emendamento sulla preferenze, si cercano i responsabili tra i membri della maggioranza. I voti contrari sono stati attribuiti ai cosiddetti “franchi tiratori”, con alcuni sospetti rivolti ai sostenitori dei voti femminili. La discussione si è incentrata sulla possibilità di una protesta delle donne e sulla responsabilità di chi avrebbe tradito le indicazioni date dal gruppo di appartenenza. La tensione tra i sostenitori e i dissidenti si è fatta evidente nel dibattito successivo.

È partita la «caccia al traditore» dopo il voto che ha bocciato l’emendamento della maggioranza sulle preferenze, tanto spinto anche da Giorgia Meloni con tanto di post che sfidava opposizioni (e sua maggioranza fino a ieri per lo più scettica sul tema) a «metterci la faccia». Ma quanti sarebbero i presunti “traditori”? Sarebbero una trentina i voti che sono venuti meno al centrodestra per portare a casa l’emendamento targato FdI. La stima circola negli ambienti parlamentari della maggioranza, spiega l’Ansa. Calcolo che trova conferma mettendo a confronto il risultato che ha affossato il governo, 187 sì contro 188 no, con quello registrato sulle votazioni immediatamente precedenti relative alla legge elettorale. 🔗 Leggi su Open.online

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