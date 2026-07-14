Una frana si è staccata nel pomeriggio sulle Dolomiti di Sesto, vicino al rifugio Tre Scarperi, nel comune di San Candido. Le autorità hanno avviato ricerche per verificare eventuali persone coinvolte. La frana è avvenuta dopo un temporale che ha interessato la zona. Non sono stati ancora confermati danni a persone o strutture. Le operazioni di soccorso proseguono per accertare eventuali dispersi.

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi sulle Dolomiti di Sesto, in Alto Adige, dove una grossa frana si è staccata nei pressi del rifugio Tre Scarperi, nel territorio comunale di San Candido, in provincia di Bolzano. Il distacco si è verificato poco prima delle 17, subito dopo un violento e improvviso temporale che ha interessato la zona. Le autorità hanno immediatamente attivato un’imponente macchina dei soccorsi per il timore che alcuni escursionisti possano essere stati coinvolti. Al momento non risultano conferme sulla presenza di persone travolte dalla massa di terra e rocce. In volo gli elicotteri del soccorso. Poiché al momento della frana numerosi escursionisti si trovavano lungo i sentieri dell’area, i soccorritori non escludono che qualcuno possa trovarsi sotto il materiale franoso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Frana dopo il temporale: scattano le ricerche per il timore di persone coinvolte

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Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto: scattati i soccorsi e le ricerche dopo il violento temporaleUna grande frana si è staccata sulle Dolomiti di Sesto, vicino al rifugio Tre Scarperi, dopo un temporale intenso.

Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, non ci sono persone coinvolteUna grossa frana si è staccata nelle Dolomiti di Sesto, vicino al rifugio Tre Scarperi.

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