Fossi stata di sinistra non sarei stata attaccata Beatrice Venezi parla del caso Fenice | Ecco chi mi ha distrutta e perché – Il video

Beatrice Venezi ha dichiarato di aver ricevuto attacchi durante il caso Fenice e ha affermato che, se fosse stata di sinistra, non sarebbe stata presa di mira. Ha anche detto di non voler tornare a una manifestazione chiamata Atreju e ha criticato un ministro per non averla mai difesa. Inoltre, ha riferito che il sovrintendente non avrebbe facilitato il suo ingresso, anche se avrebbe comunque firmato un contratto.

«Non tornerei ad Atreju», «il ministro Giuli non mi ha mai difesa» e «il sovrintendente non ha preparato il terreno per il mio arrivo, ma un contratto c’era eccome». Sono alcune delle dichiarazioni più dure rilasciate da Beatrice Venezi dopo il licenziamento dalla Fondazione Teatro La Fenice. La direttrice d’orchestra ne ha parlato nel podcast Sette Vite, condotto dalla giornalista vicina alla destra Hoara Borselli, nel quale ha ripercorso i mesi che hanno preceduto la rottura con il teatro veneziano, rivolgendo pesanti critiche ai vertici della Fondazione e al ministro della Cultura Alessandro Giuli. Le accuse di Beatrice Venezi ai vertici della Fenice. 🔗 Leggi su Open.online

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