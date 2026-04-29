Beatrice Venezi ha commentato le reazioni ricevute sui social, affermando di essere oggetto di commenti negativi da parte della sinistra. Ha dichiarato di essere serena e di ricevere migliaia di messaggi, mail e commenti online. Ha anche affermato che, se fosse stata scelta dalla leader di un partito, sarebbe ancora alla Fenice. La musica e l’odio politico sono stati i temi principali delle sue parole.

Ha vinto l’odio, quello di sinistra, contro il talento. “Sono serena. Sto ricevendo migliaia di messaggi, mail, commenti social. Un’ondata di affetto dall’Italia e dall’estero perché la notizia è esplosa nel mondo” dice in un’intervista al Corriere della Sera, Beatrice Venezi, ex direttrice d’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Non è pentita di aver attaccato gli orchestrali accusandoli di “nepotismo”, anzi: “Colabianchi ha concesso all’orchestra di fare una campagna di odio contro di me, con spillette e lancio di volantini, dando al mondo un’immagine scadente della Fenice. Hanno messo in discussione la mia competenza, il mio talento, il mio percorso.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Beatrice Venezi le “suona” alla sinistra: “Odio contro di me. Se mi avesse scelto davvero la Meloni sarei ancora alla Fenice”

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