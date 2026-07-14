Beatrice Venezi ha dichiarato di essere pentita di aver partecipato all’evento di Atreju, affermando di essere stata attaccata perché non di sinistra e di non aver ricevuto alcuna protezione. La sua uscita dal Teatro La Fenice di Venezia, dove ricopriva il ruolo di direttrice musicale, ha suscitato ulteriori polemiche. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate recentemente, alimentando il dibattito sulla vicenda.

La vicenda dell’allontanamento di Beatrice Venezi dal Teatro La Fenice di Venezia continua a far discutere. A creare ancora polemiche attorno alla vicenda dell’ormai ex direttrice musicale sono le parole della diretta interessata. “Non solo ho dichiarato simpatia per la Meloni, ma anche il fatto di non aver dichiarato la mia simpatia per il solito circoletto è sicuramente stato un motivo di svantaggio e, onestamente, non risalirei sul palco di Atreju“, ha detto. Beatrice Venezi, le parole su Meloni e Atreju Attacco al Sovrintendente e al ministero della Cultura Beatrice Venezi: "Sono stata usata" La causa contro il teatro e il "mobbing... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Beatrice Venezi pentita d'essere andata ad Atreju, "nessuno ti difende, attaccata perché non sono di sinistra"

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