L’Italia ha conquistato quattro medaglie d’oro durante il 53esimo campionato Europeo di Fossa Universale, svoltosi a Valencia, in Spagna. La competizione si è svolta presso la Sociedad Valencia de Caza y Tiro.

L’Italia chiude da protagonista il 53esimo campionato Europeo di Fossa Universale, disputato sulle pedane della Sociedad Valencia de Caza y Tiro, in Spagna. La Nazionale guidata dal commissario tecnico Sandro Polsinelli torna a casa con un bottino pesantissimo: otto medaglie complessive, diverse in quattro ori, un argento e tre bronzi. Un risultato che conferma la solidità del movimento azzurro nella specialità. Il successo più importante a livello individuale arriva da Bianca Revello, capace di confermarsi campionessa europea nella classifica Ladies. L’azzurra ha difeso il titolo conquistato nella scorsa edizione chiudendo on 187200, davanti alla spagnola Eva Clemente del Cerro, seconda con 185200. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Sportface.it - Fossa Universale, Italia da copertina: quattro ori europei a Valencia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Europei di Karate, super Italia a Francoforte: arrivano quattro ori continentali scintillantiDurante la prima giornata degli Europei di Karate a Francoforte, l’Italia ha conquistato quattro medaglie d’oro.

FITAV, weekend di titoli italiani: in palio quattro scudetti tra Fossa Universale, Mixed Team e Compak SportingNel fine settimana si sono disputati i campionati italiani di tiro a volo, con gare tra il 30 e il 31 maggio.

Argomenti più discussi: 53° Europeo Fossa Universale: gli Azzurri a Valencia per i Titoli Continentali; Fossa Universale: quattro Titoli Continentali per l’Italia di Polsinelli; Green Cup 2026: nello Skeet vincono Bongini e Sablone; Trump senza freni al vertice Nato: dalle critiche all’Italia all’amore universale.

Fossa Universale: le 8 meraviglie dell’Italia agli EuropeiIl 53° Campionato Europeo di Fossa Universale si è concluso con un bilancio di assoluto rilievo per la Squadra Nazionale italiana del CT Sandro Polsinelli. Sulle pedane della Sociedad Valenciana de Ca ... cacciapassione.com