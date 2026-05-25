Premio solidarietà Santa Maria del Monte aperte le candidature per la 36esima edizione
È stato aperto il bando per la 36ª edizione del Premio solidarietà per la vita Santa Maria del Monte, con scadenza per le candidature a una data ancora da definire. La cerimonia di consegna si terrà domenica 28 giugno 2026 in un comune dell’Alta Val Tidone, in provincia di Piacenza. La partecipazione è aperta a soggetti o enti che abbiano dimostrato impegno nel campo della solidarietà.
È stato pubblicato il bando per la 36ª edizione del "Premio solidarietà per la vita Santa Maria del Monte", che verrà assegnato domenica 28 giugno 2026 nel comune di Alta Val Tidone, in provincia di Piacenza. Il riconoscimento, patrocinato dalla Banca di Piacenza, nasce per valorizzare la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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