Premio solidarietà Santa Maria del Monte aperte le candidature per la 36esima edizione

Notizia in breve

È stato aperto il bando per la 36ª edizione del Premio solidarietà per la vita Santa Maria del Monte, con scadenza per le candidature a una data ancora da definire. La cerimonia di consegna si terrà domenica 28 giugno 2026 in un comune dell’Alta Val Tidone, in provincia di Piacenza. La partecipazione è aperta a soggetti o enti che abbiano dimostrato impegno nel campo della solidarietà.