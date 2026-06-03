Aperte le candidature per il premio Ispirazione donna 2026

Da palermotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono aperte le candidature per la quarta edizione del Premio Ispirazione Donna 2026, organizzato da un'agenzia per il lavoro. L'iniziativa mira a premiare donne che si sono distinte per impegno, coraggio e determinazione nelle aree quotidiana, lavorativa e sociale. La precedente edizione ha riscosso successo e ora si cercano nuovi profili da riconoscere. Le candidature possono essere presentate fino alla scadenza stabilita dall'organizzazione.

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Dopo il successo delle precedenti edizioni, Eurointerim Agenzia per il Lavoro apre le candidature per la 4ª edizione del Premio Ispirazione Donna, l’iniziativa che celebra donne capaci di distinguersi per impegno, coraggio e determinazione nella vita quotidiana, nel lavoro e nel sociale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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