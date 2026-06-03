Aperte le candidature per il premio Ispirazione donna 2026

Notizia in breve

Sono aperte le candidature per la quarta edizione del Premio Ispirazione Donna 2026, organizzato da un'agenzia per il lavoro. L'iniziativa mira a premiare donne che si sono distinte per impegno, coraggio e determinazione nelle aree quotidiana, lavorativa e sociale. La precedente edizione ha riscosso successo e ora si cercano nuovi profili da riconoscere. Le candidature possono essere presentate fino alla scadenza stabilita dall'organizzazione.