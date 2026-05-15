Lunedì prossimo si terrà un incontro importante in regione riguardo alla situazione dell’ex impianto industriale di Luogosano, precedentemente gestito da ArcelorMittal. La riunione coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni e delle aziende interessate alla reindustrializzazione della struttura. La questione riguarda il futuro dello stabilimento e le modalità per ripristinare le attività produttive. La giornata si inserisce in un quadro di confronto tra le parti coinvolte per definire i prossimi passi.

Tempo di lettura: 2 minuti Lunedì prossimo sarà una giornata importante per la vertenza relativa alla reindustrializzazione dell’ ex Arcelor Mittal di Luogosano. In mattinata, presso la Regione Campania, si terrà un incontro tra i dirigenti dell’ex Arcelor Mittal e Fonderie Pisano. Nel pomeriggio, invece, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, è convocato il tavolo sulla vertenza Fonderia Pisano di Salerno, al quale parteciperanno anche le Organizzazioni Sindacali di Avellino. “Ci auguriamo – dichiara il Segretario FIOM Giuseppe Morsa – che gli incontri di lunedì possano rappresentare l’occasione per pianificare un percorso concreto che porti alla reindustrializzazione dello stabilimento di Luogosano e alla conseguente ricollocazione dei 32 lavoratori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ex Arcelor Mittal, vertice in Regione con Fonderie Pisano

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Arcelor-Mittal Luogosano: vendita in stand-by, apertura ad altri operatori

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