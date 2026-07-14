Flash mob per la salute mentale | Abbracci per sentirsi meno soli
"Abbracciamo le persone per farle sentire meno sole. Accendiamo un faro sulla salute mentale, che ci riguarda potenzialmente tutti. Combattiamo lo stigma". Juan Pablo D’Ambrosio, Luca Ferretti e Ylenia Gazzella, con il progetto MalaMente, si sono fatti trovare a Civitanova per un "flash mob dell’abbraccio". "Se anche tu ti senti incompreso abbracciami": mostrando cartelli con queste scritte, i tre hanno aperto le braccia a diverse persone, alcune delle quali, racconta la maceratese Gazzella, si sono aperte e hanno parlato delle loro difficoltà. "La spensieratezza delle vacanze, estive e natalizie, si contrappone all’ansia e ai problemi che molte persone vivono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Hug Mobsters with Edie Weinstein
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I social non aiutano a sentirsi meno soliUna ricerca statunitense ha rilevato che l’uso dei social media non allevia la sensazione di solitudine.
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Temi più discussi: Flash mob per la salute mentale: Abbracci per sentirsi meno soli; Emergenza caldo, flash mob di Cgil e sindacati studenteschi davanti al Colosseo; Caldo estremo, flash mob al Colosseo: Cgil, studenti e universitari chiedono più tutele per lavoratori e scuole; Caldo estremo, flash mob di Cgil e studenti al Colosseo.
Flash mob per la salute mentale: Abbracci per sentirsi meno soliIl progetto MalaMente accende un faro sulle fragilità: tempi biblici per chi si rivolge alla sanità pubblica ... ilrestodelcarlino.it
Riportiamo alcune immagini del bell'evento del Big Jump di oggi che si è tenuto al Club Vogatori di Pavia, con tante interessanti conferenze sul tema della salute del nostro fiume Ticino e flash mob finale sulla balneabilita' . Grazie molte a tutte/i partecipanti!! facebook
Salute, ambiente, benessere animale, territori, fauna selvatica.. in mano a gente come #Lollobrigida & sodali: armiei cacciatori sparatutto. I ladri di futuro #noDdlMalan #ioMiOppongo x.com
Il flash mob dei medici. In 300 tra amici e sanitari per esprimere solidarietà: La salute non è un reatoSono tanti, disposti sulla scalinata di accesso dell’ospedale, in via Missiroli. Camici bianchi, camici azzurri. Almeno 50 operatori sanitari hanno preso parte, ieri mattina, al flash mob in ... ilrestodelcarlino.it