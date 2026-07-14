"Abbracciamo le persone per farle sentire meno sole. Accendiamo un faro sulla salute mentale, che ci riguarda potenzialmente tutti. Combattiamo lo stigma". Juan Pablo D’Ambrosio, Luca Ferretti e Ylenia Gazzella, con il progetto MalaMente, si sono fatti trovare a Civitanova per un "flash mob dell’abbraccio". "Se anche tu ti senti incompreso abbracciami": mostrando cartelli con queste scritte, i tre hanno aperto le braccia a diverse persone, alcune delle quali, racconta la maceratese Gazzella, si sono aperte e hanno parlato delle loro difficoltà. "La spensieratezza delle vacanze, estive e natalizie, si contrappone all’ansia e ai problemi che molte persone vivono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flash mob per la salute mentale: "Abbracci per sentirsi meno soli"

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