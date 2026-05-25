Una ricerca statunitense ha rilevato che l’uso dei social media non allevia la sensazione di solitudine. I dati indicano che le persone che trascorrono molto tempo su queste piattaforme tendono a sentirsi più isolate, piuttosto che meno. Lo studio ha analizzato il comportamento di un campione rappresentativo, evidenziando che l’interazione virtuale non sostituisce i rapporti diretti e può aumentare il senso di isolamento.

I social non riducono il senso di solitudine. Da una ricerca statunitense, emerge esattamente il contrario. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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I social non aiutano a sentirsi meno soli

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