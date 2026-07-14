flag football ufficiali i 18 convocati per il raduno pre mondiale

Sono state diramate le convocazioni per quanto riguarda la formazione maschile del flag football. La nazionale italiana, infatti, è pronta per il raduno che si terrà al CPO “Giulio Onesti” dal 17 al 19 luglio prossimi. L’head coach Massimiliano Bonomo, assieme a FIDAF, hanno convocato 18 atleti, ovvero un numero più ristretto rispetto alle precedenti convocazioni, dato che siamo nel bel mezzo del percorso che condurrà la nostra compagine agli attesissimi Campionati del Mondo che si disputeranno a Dusseldorf (Germania) dal 12 al 16 agosto prossimi. I CONVOCATI DELLA NAZIONALE ITALIANA. 1 ALINOVI SIMONE PANTHERS PARMA 2 BARZAN LEONARDO MAD... 🔗 Leggi su Oasport.it

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