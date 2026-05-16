Il Parini di Lecco sfida tutta Italia | finalista al premio della Banca d' Italia
Un bozzetto di banconota euro firmato dagli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Parini di Lecco ha conquistato la finale nazionale del Premio "Inventiamo una banconota", il concorso promosso ogni anno dalla Banca d'Italia per avvicinare le giovani generazioni al mondo della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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