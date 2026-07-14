Fiumicino rifiuti pericolosi in un’area privata sequestrata | scatta l’ultimatum di 60 giorni

Da ilfaroonline.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In un’area privata sequestrata a Fiumicino sono stati trovati rifiuti urbani e speciali, alcuni pericolosi e altri non pericolosi, abbandonati in modo incontrollato. Il Comune ha stabilito un termine di 60 giorni per la rimozione e lo smaltimento di tutto il materiale, oltre al ripristino dello stato dei luoghi. La disposizione riguarda rifiuti di varia natura, distribuiti sull’intera area sequestrata.

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Fiumicino, 14 luglio 2026 – Rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, abbandonati in modo incontrollato all’interno di un’area privata. Il terreno è stato sequestrato e ora il Comune di Fiumicino concede sessanta giorni per rimuovere tutto, smaltire i materiali e ripristinare lo stato dei luoghi. È quanto stabilisce l’ordinanza sindacale numero 50, firmata il 14 luglio dal sindaco Mario Baccini. Nel documento, l’Amministrazione parla di una situazione capace di rappresentare “ un pregiudizio e un pericolo per l’ambiente, per la pubblica incolumità e per la salute pubblica “. L’indirizzo dell’area e l’identità dei soggetti coinvolti sono stati oscurati nella versione dell’atto destinata alla pubblicazione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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