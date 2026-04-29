I Carabinieri di San Cipriano d’Aversa hanno sequestrato un'area di 400 metri quadrati che ospitava un'officina abusiva. Durante le ispezioni, sono state riscontrate irregolarità nella gestione dei rifiuti speciali, alcuni dei quali pericolosi. L’attività veniva svolta senza autorizzazioni e con pratiche non conformi alle normative vigenti. L’area è stata posta sotto sequestro e vengono avviate le procedure per le eventuali sanzioni.

Un intervento mirato e tempestivo dei Carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa ha portato, in quel centro, alla scoperta di un’attività abusiva nel settore dell’autocarrozzeria, con gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi. Due persone sono state deferite in stato di libertà. Si tratta di due italiani: un 62enne, originario di Napoli e residente nel casertano, e un 30enne, anch’egli originario del napoletano e residente a San Cipriano d’Aversa. L’intervento è scaturito da una segnalazione relativa alla presunta presenza di un’officina abusiva. Giunti sul posto, i militari hanno effettivamente accertato l’esercizio non autorizzato di attività di autocarrozzeria, riscontrando un contesto caratterizzato da gravi carenze sotto il profilo ambientale e amministrativo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Cipriano d’Aversa, officina abusiva e rifiuti pericolosi: sequestrata area di 400 mq

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