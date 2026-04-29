Studente con DSA bocciato al liceo famiglia fa ricorso al TAR ma i giudici danno ragione alla scuola | Il PDP non garantisce la promozione

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso presentato dalla famiglia di uno studente con DSA bocciato al liceo scientifico. La sentenza, depositata il 28 marzo, ha dichiarato inammissibile e infondato il ricorso, sostenendo che il Piano Didattico Personalizzato (PDP) adottato dalla scuola non garantisce automaticamente la promozione dello studente. La decisione fa seguito alla bocciatura al termine del quarto anno di studi.

Il TAR Piemonte, con la sentenza n.6882026, depositata lo scorso 28 marzo, ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso presentato dalla famiglia di uno studente del liceo scientifico bocciato al termine del quarto anno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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