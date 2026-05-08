Calcio giovanile insulti sessisti all' arbitro donna | il caso passa alla Procura federale

Un episodio di insulti sessisti rivolti a un'arbitro donna durante una partita di calcio giovanile ha portato alla segnalazione alla Procura federale. La vicenda riguarda un direttore di gara coinvolto in un evento sportivo nella nostra regione, dove sono stati rivolti commenti offensivi nei confronti dell’arbitro. La questura ha avviato accertamenti per chiarire i fatti e determinare eventuali conseguenze.

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