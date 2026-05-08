Calcio giovanile insulti sessisti all' arbitro donna | il caso passa alla Procura federale
Un episodio di insulti sessisti rivolti a un'arbitro donna durante una partita di calcio giovanile ha portato alla segnalazione alla Procura federale. La vicenda riguarda un direttore di gara coinvolto in un evento sportivo nella nostra regione, dove sono stati rivolti commenti offensivi nei confronti dell’arbitro. La questura ha avviato accertamenti per chiarire i fatti e determinare eventuali conseguenze.
Sarà necessario l'intervento della Procura federale dopo gli insulti sessisti ricevuti da un direttore di gara della nostra regione. Le proteste e le minacce sono ormai all'ordine del giorno nei dilettanti. Parole pesanti e incompatibili con il calcio che evidenziano una mancanza di rispetto.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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