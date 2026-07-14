Firenze | Museo del calcio di Coverciano aperto senza soste dal lunedì alla domenica

Il Museo del Calcio di Coverciano è aperto tutti i giorni della settimana, senza pause. La struttura, ideata e realizzata da Fino Fini, storico medico della Nazionale e direttore del Centro tecnico di Coverciano, si trova a Firenze. L’apertura continua consente ai visitatori di accedere alle esposizioni in qualsiasi momento, senza restrizioni temporali durante la settimana. La gestione del museo prevede l’apertura quotidiana, senza indicazioni di orari di chiusura o variazioni stagionali.

Il Museo del Calcio – fortemente voluto e realizzato da Fino Fini, storico medico della Nazionale e direttore del Centro tecnico di Coverciano per decenni – è un percorso interattivo, grazie alle installazioni che guideranno il visitatore attraverso quiz, scelta del proprio undici azzurro ideale, postazioni per selfie e per. toccare realmente con mano l’evoluzione dei materiali nel calcio. Non solo: i visitatori, dai più piccoli ai più grandi, possono sfidarsi nel campetto da gioco sempre aperto. Info. Per maggiori informazioni e per tutti i dettagli, è possibile chiamare lo 055.600526 o scrivere a [email protected]. Come arrivare. Il Museo del Calcio si trova a Firenze, in zona Coverciano, in Piazza Fino Fini 1 (già Viale Palazzeschi 20). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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