Il pescarese Dagasso vola in A con il Venezia Premiato a Coverciano come Giovane promessa del calcio italiano

La favola del pescarese Matteo Dagasso si è appena arricchita di un nuovo capitolo. Con il suo Venezia, club nel quale è approdato a gennaio dal Pescara, ha centrato la promozione in Serie A. Per il classe 2004 abruzzese si tratta della seconda promozione di fila: in un anno è passato dalla C.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Il pescarese Matteo Dagasso eletto Mvp del turno infrasettimanale dalla Lega Serie BPrima da titolare e primi gol con la nuova maglia per un freschissimo ex biancazzurro.

Premiato a coverciano, il 7 rossoblu’ manda un segnale all’ambiente: "VOGLIAMO CHIUDERE CON DIGNITA’». Orso rimedia: "Cinque partite da onorare»Stagione finita? Non per Riccardo Orsolini, l’Orso che è andato in letargo a dicembre e che a metà primavera sarebbe ora che tornasse a riveder, se...