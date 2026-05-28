Domenica al Museo ingresso gratuito alla Reggia di Caserta il 7 giugno

Notizia in breve

Il 7 giugno, l’ingresso alla Reggia di Caserta sarà gratuito per la prima domenica del mese, in occasione dell’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura. L’evento è parte di “Domenica al Museo”, che consente l’accesso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali ogni prima domenica. La Reggia di Caserta, con il suo Complesso vanvitelliano, aderisce all’iniziativa anche in questa occasione.