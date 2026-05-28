Domenica al Museo ingresso gratuito alla Reggia di Caserta il 7 giugno
Il 7 giugno, l’ingresso alla Reggia di Caserta sarà gratuito per la prima domenica del mese, in occasione dell’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura. L’evento è parte di “Domenica al Museo”, che consente l’accesso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali ogni prima domenica. La Reggia di Caserta, con il suo Complesso vanvitelliano, aderisce all’iniziativa anche in questa occasione.
Torna anche a giugno l’appuntamento con “Domenica al Museo” alla Reggia di Caserta. Il prossimo 7 giugno il Complesso vanvitelliano aderirà infatti all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali nella prima domenica. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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