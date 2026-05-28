Domenica al Museo ingresso gratuito alla Reggia di Caserta il 7 giugno

Da casertanews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 7 giugno, l’ingresso alla Reggia di Caserta sarà gratuito per la prima domenica del mese, in occasione dell’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura. L’evento è parte di “Domenica al Museo”, che consente l’accesso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali ogni prima domenica. La Reggia di Caserta, con il suo Complesso vanvitelliano, aderisce all’iniziativa anche in questa occasione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna anche a giugno l’appuntamento con “Domenica al Museo” alla Reggia di Caserta. Il prossimo 7 giugno il Complesso vanvitelliano aderirà infatti all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali nella prima domenica. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

I Spent 3 Days in Paris– Here's Exactly What I Did

Video I Spent 3 Days in Paris– Here's Exactly What I Did

Notizie e thread social correlati

Domenica 3 maggio ingresso gratuito alla Reggia di CasertaDomenica 3 maggio sarà possibile visitare gratuitamente la Reggia di Caserta, in occasione di Domenica al Museo.

Il 25 aprile giornata a ingresso gratuito alla Reggia di Caserta: biglietti disponibili dal 17 aprileIl 25 aprile sarà possibile visitare gratuitamente la Reggia di Caserta, in occasione della celebrazione della Liberazione d’Italia.

Temi più discussi: Il 23 maggio giornata straordinaria alla Reggia di Caserta; 2 giugno Festa della Repubblica alla Reggia di Caserta ingresso gratuito; Un progetto speciale per la piazza davanti alla Reggia di Caserta; Notte europea dei musei 2026: musei aperti durante la notte del 23 maggio.

reggia di caserta domenica al museo ingressoL'INIZIATIVA - Domenica al Museo alla Reggia di Caserta, il 7 giugno ingresso con biglietto gratuito al Complesso VanvitellianoIl 7 giugno sarà di nuovo Domenica al Museo alla Reggia di Caserta. Il Complesso vanvitelliano aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei muse ... napolimagazine.com

reggia di caserta domenica al museo ingressoCaserta, doppia giornata gratuita alla Reggia: il 7 giugno torna Domenica al MuseoCaserta - Due giornate a ingresso gratuito, a distanza di pochi giorni, per visitare la Reggia di Caserta. Dopo l’apertura del 2 giugno, in occasione della ... pupia.tv

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web