Firenze accoglie 48 nuovi agenti della polizia municipale Funaro | Organico rafforzato promessa mantenuta Ma per la sicurezza serve il governo

Notizia in breve

Il 14 luglio, 48 agenti della polizia municipale hanno firmato il contratto a tempo indeterminato nel Salone dei Duecento. La firma è avvenuta alla presenza della sindaca, dell’assessora al personale e del comandante dei vigili. La sindaca ha dichiarato che l’organico è stato rafforzato e che la promessa è stata mantenuta. Tuttavia, ha aggiunto che per garantire la sicurezza è necessario l’intervento del governo.