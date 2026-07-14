Firenze accoglie 48 nuovi agenti della polizia municipale Funaro | Organico rafforzato promessa mantenuta Ma per la sicurezza serve il governo
Il 14 luglio, 48 agenti della polizia municipale hanno firmato il contratto a tempo indeterminato nel Salone dei Duecento. La firma è avvenuta alla presenza della sindaca, dell’assessora al personale e del comandante dei vigili. La sindaca ha dichiarato che l’organico è stato rafforzato e che la promessa è stata mantenuta. Tuttavia, ha aggiunto che per garantire la sicurezza è necessario l’intervento del governo.
Sono 48 i nuovi agenti della polizia municipale che il 14 luglio hanno firmato il contratto a tempo indeterminato con il Comune di Firenze. La sottoscrizione è avvenuta nel Salone dei Duecento, alla presenza della sindaca Sara Funaro, dell'assessora al personale Laura Sparavigna e del comandante dei vigili Francesco Passaretti. I neoassunti entreranno in servizio dalla prossima settimana, mentre due prenderanno servizio dal primo settembre. Nelle prossime settimane saranno completate altre assunzioni, portando a 51 il numero complessivo dei nuovi agenti. Accogliendo i nuovi ingressi, la sindaca ha sottolineato l'importanza del percorso che attende i neo vigili: «Ci teniamo molto a questa campagna di assunzioni. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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