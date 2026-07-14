La Fiorentina ha annunciato l’acquisto del difensore classe 2006 proveniente dal Real Madrid. La squadra ha iniziato la preparazione estiva ieri, al Viola Park. Le operazioni di mercato sono state intense, con questa nuova acquisizione che si aggiunge alle altre trattative in corso. La società ha comunicato ufficialmente il trasferimento senza ulteriori dettagli sui termini economici.

FIRENZE – La nuova stagione della Fiorentina è partita ufficialmente ieri (13 luglio) sul rettangolo verde del Viola Park per l’inizio della preparazione estiva, ma i riflettori sono tutti puntati sulle frenetiche manovre di calciomercato. Il club viola ha infatti messo a segno un importantissimo colpo in prospettiva per la linea difensiva, assicurandosi le prestazioni del talentuoso difensore spagnolo Victor Valdepenas, classe 2006, cresciuto nella prestigiosa cantera del Real Madrid. L’operazione con i Blancos si è chiusa sulla base di circa 8 milioni di euro, con il club spagnolo che ha voluto blindare il futuro del ragazzo mantenendo una percentuale del 50% sulla futura rivendita, oltre a garantirsi il diritto di recompra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Fiorentina, un altro colpo di mercato: dal Real Madrid il difensore classe 2006 Victor Valdepenas

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