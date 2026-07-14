La Fiorentina ha concluso l'acquisto di Victor Valdepeñas dal Real Madrid. La trattativa si è chiusa con la formula che coinvolge il trasferimento di Nico Paz. Il difensore spagnolo si unisce alla squadra toscana, che in questo momento si distingue per le operazioni di mercato in Italia. La firma e i dettagli dell’accordo sono stati definiti, senza altre informazioni su durata o cifre.

La Fiorentina, regina assoluta del mercato in Italia in questo momento, ha chiuso per il difensore Victor Valdepeñas dal Real Madrid. Il giocatore arriverà in Viola con la "Formula Nico Paz" con cui il Como prelevò a suo tempo l'argentino: acquisto a titolo definitivo a circa 8 milioni di euro subito, 50% della futura rivendita eventuale a un terzo club a favore dei Blancos, e diritto di recompra in mano agli spagnoli. Su Valdepeñas c'era forte anche il Bologna, ma il club toscano ha accelerato forte sul giovanissimo talento e ha chiuso la trattativa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Fiorentina, è fatta per Victor Valdepeñas dal Real Madrid con la "formula Nico Paz"

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