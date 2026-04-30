Il Milan ha messo nel mirino Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, come possibile acquisto per la prossima stagione. L'interesse del club rossonero si è concentrato sul giocatore, considerato tra i più in evidenza tra le fila della squadra toscana in questa stagione complicata. Allegri avrebbe richiesto specificamente Fagioli per il reparto di centrocampo, secondo quanto si apprende.

Nicolò Fagioli è un obiettivo di mercato del Milan per la prossima stagione. Il centrocampista della Fiorentina è stato tra i migliori della formazione viola durante questa stagione difficile per la squadra toscana. Fagioli nel mirino del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Massimiliano Allegri, che lo ha avuto a disposizione durante la sua avventura alla Juventus, sarebbe felice di averlo a disposizione in rossonero per il prossimo campionato, considerando il classe 2001 il calciatore giusto per preparare la futura sostituzione di Luka Modric in mezzo al campo. La Fiorentina ha investito tanto per strappare il suo cartellino alla Juventus, quasi 20 milioni di euro complessivi e non sembra intenzionata a cederlo durante la prossima estate, puntando molto sull’ex bianconero per cercare di dare vita a un nuovo progetto in ottica futura.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allegri chiede Fagioli a centrocampo: assalto del Milan al calciatore della Fiorentina

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