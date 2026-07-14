L’eurodeputato ha chiesto all’Unione Europea di aumentare i finanziamenti alle startup nel settore sanitario e di promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale, affinché l’Europa possa essere un modello in questo campo. Ha sottolineato l’importanza di diffondere questa strategia in tutti gli Stati membri.

«L’Europa deve dare l’esempio e deve portare questo esempio in tutti gli Stati membri, deve portarlo dappertutto». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Pietro Fiocchi, a margine dell’evento sull’intelligenza artificiale dal titolo Artificial Intelligence for Accessibility: From Innovation to European Standard, svoltosi al Parlamento europeo di Bruxelles. «C’è un mondo davanti e ci stiamo anche adoperando per portare tutta una serie di fondi europei alle startup che utilizzeranno l’intelligenza artificiale per tutte le questioni sanitarie», ha concluso Fiocchi. L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fiocchi: «L’Ue dia l’esempio sull’intelligenza artificiale, più fondi alle startup della sanità»

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IA: Fiocchi (FdI), Ue dia esempio su intelligenza artificiale, più fondi a startup della sanità

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