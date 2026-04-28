La Commissione Europea ha annunciato nuovi bandi dedicati all'intelligenza artificiale, con particolare attenzione ai settori della sanità e del lavoro. Questi finanziamenti mirano a sostenere progetti innovativi e la ricerca in queste aree, offrendo opportunità di sviluppo per le regioni coinvolte. La pubblicazione dei bandi è stata comunicata nelle ultime settimane e riguarda diverse iniziative destinate a promuovere l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e lavorativo.

Intelligenza artificiale: nuovi bandi europei e opportunità per la Calabria. La Commissione Europea ha aperto sette nuovi bandi del Programma Europa Digitale, mettendo a disposizione 63,2 milioni di euro per sostenere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nei settori della sanità, delle competenze digitali e della sicurezza online. A darne comunicazione è l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che sottolinea il valore strategico di questo investimento per l’intero sistema europeo e, in particolare, per i territori che più necessitano di innovazione e rafforzamento dei servizi pubblici. In qualità di membro della Commissione per l’Occupazione e gli Affari sociali (EMPL), Princi richiama l’attenzione sul ruolo dell’IA come leva di crescita e coesione.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Intelligenza artificiale, nuovi bandi UE per sanità e lavoro

Notizie correlate

L'intelligenza artificiale entra in Comune per il monitoraggio di bandi pubbliciProgetto pilota della durata di dodici mesi a Mesagne: verrà stilato un regolamento per disciplinare l'utilizzo della IA all'interno dell'ente...

Intelligenza Artificiale nella sanitàMercoledì 29 aprile, alle ore 20:45, presso la sala comunale di Villa Facchi in via Castelbarco a Casatenovo, si terrà l'incontro pubblico dal titolo...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Programma Europa Digitale: nuovi fondi UE per l'intelligenza artificiale e la sicurezza; Ricerca, arriva PRIN Hybrid. Da MUR bando da 56,6 milioni per progetti multidisciplinari tra scienze umane e nuove tecnologie; Intelligenza artificiale nei licei: cosa cambia davvero con le nuove Indicazioni Nazionali 2026; Programma Europa Digitale: 63,2 milioni per IA, sanità digitale e sicurezza online.

Intelligenza Artificiale, Princi annuncia 63,2 milioni dall’UE per innovazione in sanità e sicurezza online: opportunità cruciale per la CalabriaLa Commissione Europea ha aperto sette nuovi bandi nell’ambito del Programma Europa Digitale, mettendo a disposizione 63,2 milioni di euro per sostenere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nei s ... strettoweb.com

La Commissione UE investe 307 milioni per rafforzare intelligenza artificiale e autonomia strategica digitaleMilano, 16 gennaio 2026 – La Commissione europea accelera sulla costruzione della sovranità tecnologica dell’Unione e sul rafforzamento della sua competitività con un nuovo pacchetto di investimenti ... quotidiano.net

#TaylorSwift contro l’intelligenza artificiale. La pop star ha depositato domanda di registrazione all’Ufficio brevetti e marchi per la sua voce e la sua immagine. #Tg1 Leonardo Metalli - facebook.com facebook

Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizzazione delle attività amministrative delle scuole. Attraverso esempi concreti e strumenti operativi, il percorso accompagna il personale amministrativo nella scope… x.com