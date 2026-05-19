All’Università di Capua l’intelligenza artificiale applicata alle imprese | l’esempio del progetto Sentinel-Grid
Lunedì 18 maggio si è svolto un convegno presso il dipartimento di Economia dell’Università di Capua, dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale alle imprese del Mezzogiorno. L’evento ha presentato il progetto Sentinel-Grid, un esempio di come le aziende possano integrare queste tecnologie nelle proprie attività. Durante l’incontro sono stati illustrati i risultati ottenuti e le strategie adottate per valorizzare le potenzialità dell’AI nel contesto aziendale. La discussione si è focalizzata sulle applicazioni pratiche e sugli sviluppi futuri nel settore.
Raccontare come le aziende del Mezzogiorno mettono a valore le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale: questo l’obiettivo del convegno organizzato lunedì 18 maggio presso il dipartimento di Economia dell'Università di Capua. Un incontro tra mondo accademico e imprese del Mezzogiorno che ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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