Finestrino frantumato sul volo Ryanair parla la donna che ha salvato il marito | Ho pensato se moriamo moriremo insieme Come sta il passeggero

Una passeggera ha afferrato le gambe del marito, rimasto vicino a un finestrino frantumato durante un volo Ryanair, per impedirgli di essere risucchiato all’esterno. La donna ha raccontato di aver pensato: «Se dobbiamo morire, moriremo insieme». L’incidente si è verificato sul volo FR1879, e il passeggero serbo ha subito ferite. La donna ha descritto i momenti di emergenza vissuti a bordo, in cui ha reagito d’istinto per proteggere il marito.

«Ho reagito d’istinto e gli ho afferrato le gambe. Ho pensato: “ Se dobbiamo morire, moriremo insieme ”». Così Svetlana Grkovi? ha raccontato all’agenzia Nova i drammatici istanti vissuti a bordo del volo Ryanair FR1879, quando la rottura di un finestrino ha rischiato di far risucchiare all’esterno il marito, il passeggero serbo Ljubiša Karovi?. La donna è riuscita a trattenerlo afferrandolo per le gambe, evitando che venisse trascinato fuori dall’aereo. «È stato orribile», ha raccontato Grkovi?. La ricostruzione dell’incidente sul volo Ryanair. Venerdì scorso, durante un volo da Salonicco (Grecia) a Memmingen (Germania), una parte del motore si è staccata poco dopo il decollo, colpendo la fusoliera e mandando in frantumi un finestrino. 🔗 Leggi su Open.online

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