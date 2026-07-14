Un finestrino esploso su un volo Ryanair ha rischiato di risucchiare fuori un passeggero, che è stato trattenuto da altri passeggeri e dalla moglie, che ha raccontato che l’uomo non è in grado di comunicare. L’incidente ha causato conseguenze fisiche e psicologiche al passeggero, che è stato salvato grazie anche al fatto di aver mantenuto la cintura allacciata. Nessun dettaglio sulle cause dell’esplosione è stato fornito.

Ci sono conseguenze, fisiche e psicologiche, per il passeggero che ha rischiato di essere risucchiato fuori da un volo Ryanair dopo l’esplosione del finestrino accanto al quale era seduto, e salvato dalla moglie e da altri passeggeri che lo hanno trattenuto, oltre che dal fato di aver mantenuto la cintura allacciata. A raccontarlo è Svetlana Grkovic, moglie di Ljubisa Karovic, l’uomo risucchiato durante il volo Ryanair che da Salonicco era diretto a a Memmingen, in Germania. Il racconto della moglie. La donna ha raccontato all’emittente greca ERT che l’uomo è rimasto “a testa in giù fino al petto” per due minuti. “Ho reagito immediatamente afferrandogli le gambe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Finestrino esploso su volo Ryanair, il racconto della moglie del ferito: “Non è in grado di comunicare”

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Panico sul volo Ryanair, il racconto choc: «Un finestrino esploso e un uomo risucchiato»

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