Durante un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera, si sono verificati attimi di panico quando un finestrino si è rotto, causando il risucchio di un passeggero. L’aereo, a causa di un problema tecnico, ha dovuto rientrare subito dopo il decollo. La situazione ha generato grande paura tra i presenti, con il personale di bordo che ha gestito l’emergenza.

Momenti di grande paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera, costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un grave inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e dalle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che hanno mandato in frantumi un finestrino della cabina, causando una rapida depressurizzazione. Il passeggero seduto accanto al finestrino danneggiato, un cittadino serbo di 61 anni, è stato parzialmente risucchiato verso l'esterno dalla forza dell'aria. Secondo i testimoni, la moglie e altri passeggeri sono riusciti a trattenerlo e a riportarlo all'interno dell'aereo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrore su un volo Ryanair, passeggero risucchiato dal finestrino esploso

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TERRORE SUL VOLO RYANAIR BERGAMO-BARI: PASSEGGERI FERITI DOPO UNA FORTISSIMA TURBOLENZA

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