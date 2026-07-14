Alla cerimonia finale dei Mondiali, una cantante italiana ha espresso grande emozione nel vedere una sua performance inserita nella celebrazione globale. Sul palco, ha affermato di sentirsi orgogliosa di rappresentare l’Italia, condividendo l’evento con artisti internazionali. La cantante ha commentato il momento come un’esperienza speciale, sottolineando la presenza di una voce italiana tra le protagoniste della serata.

Solarolo (Ravenna), 14 luglio 2026 – “Che emozione, sono orgogliosa che una voce italiana faccia parte di questa celebrazione globale al fianco di Robbie e Nicole. Non vedo l’ora di condividere questo momento speciale con gli appassionati di calcio di tutto il mondo e insieme a voi”. Parole di Laura Pausini che con un post su Instagram ha dato l’annuncio dell’imperdibile evento di questa estate 2026. Sarà infatti l’artista di Solarolo ad esibirsi con Robbie Williams e Nicole Scherzinger in diretta mondiale alla cerimonia di chiusura di Fifa World Cup 2026, al Metlife Stadium di New York, che anticiperà il calcio d'inizio del match finale. ‘Desire’, l’inno ufficiale di Fifa unisce le 2 lingue più diffuse al mondo: inglese e spagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - L’emozione di Laura Pausini alla cerimonia finale dei Mondiali: “Orgogliosa che una voce italiana faccia parte di questa celebrazione globale”

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Quanta emozione per Laura Pausini che canta l'inno di Mameli all'inaugurazione

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