Figli seviziati e dieta vegana obbligatoria | chiesti 5 anni per il padre

Da imolaoggi.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La pubblica accusa ha chiesto cinque anni di carcere per un padre accusato di maltrattamenti aggravati. Secondo quanto riportato, l’uomo avrebbe creato un clima di terrore sistematico coinvolgendo la moglie e i tre figli, che sarebbero stati anche sottoposti a una dieta vegana obbligatoria. L’indagine, diffusa dal quotidiano, non specifica ulteriori dettagli sulle modalità dei maltrattamenti o sulla durata nel tempo. Il processo è in corso.

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Cinque anni di reclusione. È questa la pena sollecitata dalla pubblico ministero per un padre accusato di maltrattamenti aggravati. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Messaggero, che ha diffuso i dettagli dell’inchiesta, l’uomo avrebbe sottoposto la moglie e i tre figli a un clima di terrore sistematico. La sentenza del tribunale è attesa per ottobre. Come ricostruito, al centro delle accuse c’è una rigida alimentazione vegana trasformata in uno strumento di tortura. L’imputato arrivava a buttare nella spazzatura i pasti già pronti al minimo sospetto di violazione del divieto sui prodotti animali, senza curarsi delle esigenze dei bambini piccoli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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