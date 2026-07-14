Figli seviziati e dieta vegana obbligatoria | chiesti 5 anni per il padre

La pubblica accusa ha chiesto cinque anni di carcere per un padre accusato di maltrattamenti aggravati. Secondo quanto riportato, l’uomo avrebbe creato un clima di terrore sistematico coinvolgendo la moglie e i tre figli, che sarebbero stati anche sottoposti a una dieta vegana obbligatoria. L’indagine, diffusa dal quotidiano, non specifica ulteriori dettagli sulle modalità dei maltrattamenti o sulla durata nel tempo. Il processo è in corso.

Cinque anni di reclusione. È questa la pena sollecitata dalla pubblico ministero per un padre accusato di maltrattamenti aggravati. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Messaggero, che ha diffuso i dettagli dell’inchiesta, l’uomo avrebbe sottoposto la moglie e i tre figli a un clima di terrore sistematico. La sentenza del tribunale è attesa per ottobre. Come ricostruito, al centro delle accuse c’è una rigida alimentazione vegana trasformata in uno strumento di tortura. L’imputato arrivava a buttare nella spazzatura i pasti già pronti al minimo sospetto di violazione del divieto sui prodotti animali, senza curarsi delle esigenze dei bambini piccoli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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