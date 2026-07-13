Un padre ha imposto ai figli, di 14 e 16 anni, una dieta vegana e li ha puniti con docce gelate. Durante i pasti, i bambini erano obbligati a rimanere in silenzio. Per queste condotte, è stata richiesta una condanna di cinque anni di carcere. La vicenda riguarda anche altre restrizioni imposte ai minori, che sarebbero state decise unilateralmente dal genitore. La procura ha avviato un procedimento per presunte violazioni dei diritti dei minori.

Costretti a mangiar vegano. E stare in silenzio durante la cena o il pranzo. È il decalogo di regole imposte da un padre ai figli, Luca, 16 anni, e Sonia, 14 anni (nomi di fantasia). In caso di violazione di una delle prescrizioni volute dal genitore, sarebbero scattate le punizioni. Come docce gelide o stare in pigiama sul pianerottolo del condominio fino a nuovo ordine del papà. È la ricostruzione della Procura sulla vita familiare imposta dall’uomo, che ora rischia una condanna a cinque anni di carcere per maltrattamenti. Pena chiesta dal pm. A vivere questo clima domestico, descritto come «ossessivo e mortificante» sarebbe stata fino al 2023 una famiglia in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, padre obbliga i figli alla dieta vegana e li punisce con docce gelate: chiesti cinque anni di carcere

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FIGLIODIEGO E STATO SPINTO A TERRA DAI SUOI COMPAGNI DI CALCIO E DA MIRKO IL BULLO..

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