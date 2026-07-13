Il padre impone ai figli la dieta vegana | rischia 5 anni di carcere

Da open.online 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato accusato di maltrattamenti e rischia fino a cinque anni di carcere. La denuncia riguarda la sua imposizione di una dieta vegana ai figli, accompagnata da docce gelate, pasti saltati e ore di silenzio come punizione. La famiglia ha riferito di aver vissuto queste condizioni per un certo periodo, portando alla denuncia. La vicenda è ora al vaglio delle autorità giudiziarie.

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Un padre rischia cinque anni di carcere per maltrattamenti. A causa della dieta vegana imposta a tutta la famiglia. Insieme a docce gelate, pasti saltati, e ore di silenzio punitivo. Secondo la pm Vittoria Bonfanti l’uomo ha vessato per anni la moglie e i tre figli. Con un regime di terrore. La sentenza arriverà a ottobre. Il regime vegano. Il Messaggero racconta che secondo l’accusa la famiglia è stata sottoposta a un regime alimentare severissimo senza animali. L’uomo, si legge nel capo di imputazione, arrivava «a buttare il cibo già preparato», perché nessuno trasgredisse, nemmeno i bambini più piccoli. Oltre a questo i pasti nel regime del padre si consumavano in silenzio. 🔗 Leggi su Open.online

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