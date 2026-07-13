Il padre impone ai figli la dieta vegana | rischia 5 anni di carcere

Notizia in breve

Un uomo è stato accusato di maltrattamenti e rischia fino a cinque anni di carcere. La denuncia riguarda la sua imposizione di una dieta vegana ai figli, accompagnata da docce gelate, pasti saltati e ore di silenzio come punizione. La famiglia ha riferito di aver vissuto queste condizioni per un certo periodo, portando alla denuncia. La vicenda è ora al vaglio delle autorità giudiziarie.