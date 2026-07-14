Un incendio si è sviluppato sulla collina Madonna della Serra, vicino a Ruffano. Le fiamme hanno interessato l'area, che confina con Supersano e Cutrofiano. Sono state ordinate evacuazioni nelle zone limitrofe. Sul posto operano squadre di vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono in corso. La situazione rimane sotto controllo, ma le fiamme continuano a divampare. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio.

Prosegue l'emergenza incendi nel Salento. Dopo il vasto rogo che ieri ha interessato il parco di Punta Pizzo, oggi 14 luglio le fiamme hanno raggiunto la collina Madonna della Serra, rilievo che domina l'area di Ruffano e confina con i territori di Supersano e Cutrofiano. Favorito dalla vegetazione secca e dalle forti raffiche di tramontana, l'incendio si è rapidamente esteso a un'ampia area di macchia mediterranea, arrivando a minacciare il centro abitato di Ruffano. Per ragioni di sicurezza sono state evacuate tre abitazioni maggiormente esposte, mentre il fronte del fuoco ha lambito anche la zona del cimitero comunale. Le operazioni di evacuazione hanno incontrato alcune difficoltà, poiché alcuni residenti avrebbero inizialmente tentato di rimanere sul posto per collaborare alle attività di spegnimento. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Fiamme nel Salento, vasto incendio sulla collina di Ruffano: scattano le evacuazioni, tensione con i residenti

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Ruffano, vasto incendio sulla collina Madonna della Serra: case evacuate

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