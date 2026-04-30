Incendio sul Monte Faeta evacuazioni nel Pisano | fiamme minacciano le case

Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, causando l’evacuazione di alcune abitazioni nelle zone vicine. Le fiamme sono rimaste fuori controllo nelle ultime ore, costringendo le squadre di soccorso a intervenire continuativamente per cercare di contenere il rogo. Le autorità stanno monitorando la situazione e gestendo le operazioni di sicurezza nelle aree interessate.

Rogo fuori controllo sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa. Residenti evacuati e interventi senza sosta per contenere le fiamme Il Comune diSan Giuliano Terme, nel Pisano, ha disposto l’evacuazione di centinaia di personedalla Valle di Asciano, dove le abitazioni risultano minacciate dalle fiamme dell’incendio sulMonte Faeta,in Lucchesia, che ha ormai raggiunto il crinale ascianese in provincia di Pisa. Si tratta di unamisura precauzionale, adottata per tutelare la sicurezza dei residenti di fronte a un rogo che continua ad avanzare spinto dalvento. Il provvedimento stabilisce l’evacuazione “dal pomeriggio e fino al termine dell’emergenza” per i...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Incendio sul Monte Faeta, evacuazioni nel Pisano: fiamme minacciano le case Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoLUCCA – Si aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Incendio monte Faeta, scattano le evacuazioniProseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte Faeta, fra Lucca e San Giuliano Terme (Pisa), rese difficili dal forte vento di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta in Toscana, proseguono da ieri operazioni spegnimento; Incendio sul Monte Faeta: in azione anche 2 elicotteri; Incendio sul Monte Faeta, in azione anche diverse squadre dell'Unione Comuni media Valle; Fiamme sui Monti Pisani: brucia il Faeta. Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it Diretta incendio sul monte Faeta: oltre 250 ettari bruciati, famiglie evacuate, cielo oscurato dal fumoLe fiamme, partite dal versante lucchese, hanno raggiunto quello pisano. Il rogo alimentato dal forte vento, case minacciate. Attivata l’Unità di crisi regionale, Canadair in azione ... lanazione.it Aggiornamento incendio in corso in località San Pantaleone sul Monte Faeta, nei monti Pisani: ieri è stato aperto un punto di coordinamento avanzato a Santa Maria del Giudice. Sul campo uomini e mezzi dell'antincendio regionale, Vigili del Fuoco e della - facebook.com facebook Incendio di bosco alle pendici del Monte Faeta in Toscana. Inviati due elicotteri, la zona è impervia e poco raggiungibile #ANSA x.com