Festival di Spoleto edizione da record diretta da Cipriani | incassi oltre 1,1 milioni
Si è conclusa la prima edizione del festival di Spoleto diretta da Daniele Cipriani, con incassi che superano 1,1 milioni di euro. La manifestazione si è svolta in diciassette giorni, coinvolgendo oltre mille artisti provenienti da 28 paesi e proponendo 121 eventi. Questi numeri rappresentano record assoluti per l’evento. La direzione ha confermato la presenza di pubblico e partecipanti, senza specificare ulteriori dettagli sui singoli spettacoli o sui ricavi.
Si chiude la prima edizione diretta da Daniele Cipriani. In diciassette giorni oltre mille artisti da 28 Paesi, 121 eventi e numeri mai raggiunti prima. Già fissate le date del 70° anniversario nel 2027. Si è chiusa con numeri da primato la 69ª edizione del Festival dei Due Mondi, la prima sotto la direzione artistica di Daniele Cipriani. Dopo diciassette giorni di spettacoli, concerti, teatro, danza e arti visive, la manifestazione archivia l’edizione 2026 facendo registrare il miglior risultato economico della propria storia: quasi 1,1 milioni di euro di incasso e 35.000 biglietti emessi, acquistati da spettatori provenienti da 44 Paesi. I dati confermano anche la crescita della proposta culturale. 🔗 Leggi su Laverita.info
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