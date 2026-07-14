Festival di Spoleto edizione da record diretta da Cipriani | incassi oltre 1,1 milioni

Notizia in breve

Si è conclusa la prima edizione del festival di Spoleto diretta da Daniele Cipriani, con incassi che superano 1,1 milioni di euro. La manifestazione si è svolta in diciassette giorni, coinvolgendo oltre mille artisti provenienti da 28 paesi e proponendo 121 eventi. Questi numeri rappresentano record assoluti per l’evento. La direzione ha confermato la presenza di pubblico e partecipanti, senza specificare ulteriori dettagli sui singoli spettacoli o sui ricavi.