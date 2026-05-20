Nella stagione appena conclusa, il campionato di basket di serie A ha registrato un’affluenza complessiva superiore a 1,7 milioni di spettatori, segnando un nuovo record. La squadra milanese ha dominato la classifica degli incassi, attirando il maggior numero di pubblico nei propri incontri. Questa crescita si inserisce in un’estate in cui, con l’Italia che non si è qualificata per la terza volta consecutiva ai Mondiali di calcio, altri sport hanno visto aumentare la propria popolarità.

Nell’ennesima estate senza Mondiali di calcio con l’Italia che non si è qualificata per la terza volta consecutiva, gli altri sport fanno la voce grossa e proseguono la loro crescita. Non solo il tennis grazie alle grandi prestazioni di Jannik Sinner, ma anche il basket sta avendo un notevole riscontro di pubblico. Secondo i dati diffusi dalla Lega Basket, il campionato ha superato quota 1,7 milioni di spettatori complessivi nelle 210 partite disputate. La media finale è stata di 4.105 spettatori per gara, uno dei migliori risultati registrati negli ultimi decenni. Lega Basket serie A, oltre 1,7 milioni di spettatori nella regular season. Tra le società spiccano soprattutto Olimpia Milano, leader per spettatori e incassi, e Udine, che ha fatto registrare il miglior indice di riempimento del campionato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lega Basket serie A da record, oltre 1,7 milioni di spettatori: Milano domina gli incassi

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