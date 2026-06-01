Sanremo incassi da record a maggio | oltre 6 milioni di euro

Notizia in breve

A maggio, a Sanremo, gli incassi sono stati superiori ai 6 milioni di euro, segnando un record. Sono state registrate circa 10.000 presenze in occasione di un evento specifico, anche se il dettaglio non è stato precisato. Inoltre, sono stati distribuiti premi complessivi superiori a 5 milioni di euro. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su come siano stati suddivisi o assegnati i premi.