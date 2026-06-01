Sanremo incassi da record a maggio | oltre 6 milioni di euro
A maggio, a Sanremo, gli incassi sono stati superiori ai 6 milioni di euro, segnando un record. Sono state registrate circa 10.000 presenze in occasione di un evento specifico, anche se il dettaglio non è stato precisato. Inoltre, sono stati distribuiti premi complessivi superiori a 5 milioni di euro. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su come siano stati suddivisi o assegnati i premi.
? Domande chiave Quale evento ha generato l'afflusso di 10.000 persone a Sanremo?. Come sono stati distribuiti i premi superiori a 5.000 euro?. Quali nuove tecnologie arriveranno nelle sale slot del Casinò?. In che modo gli incassi record aiutano la pediatria locale?.? In Breve Incassi totali dal 1° gennaio a 25,4 milioni di euro con crescita del 12,41%.. Festival del Poker tra 1 e 12 maggio ha attirato 4.000 partecipanti.. Premi slot superiori a 5.000 euro per un valore di 1.256.466 euro a maggio.. Installate 8 nuove macchine slot con schermi da 75 pollici per l'interattività.. Il Casinò di Sanremo chiude maggio con incassi da record e oltre 6 milioni di euro di entrate. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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