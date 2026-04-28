L' International jazz day al Ridotto dello Spasimo | jam session della Scuola Popolare di Musica del Brass Group

Il 30 aprile, in occasione dell’International Jazz Day, si terrà un evento al Ridotto dello Spasimo intitolato Blue Brass, organizzato dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group. L’appuntamento include una jam session promossa dalla Scuola Popolare di Musica del Brass Group, dedicata alla musica jazz e rivolta al pubblico. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e ha lo scopo di celebrare la giornata internazionale dedicata a questo genere musicale.

Il 30 aprile, in occasione dell’International Jazz Day, la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group celebra la grande musica jazz con un appuntamento speciale al Ridotto dello Spasimo – Blue Brass. Protagonista della serata sarà una coinvolgente Jam session che vedrà sul palco i.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate “Play Brazil”: concerto dei Jazz Out Project al Blue Brass – Ridotto dello SpasimoLa Fondazione The Brass Group continua l’attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo... L’amicizia diventa il vero motore dell’improvvisazione: “Jazz Friends” al Blue Brass – Ridotto dello SpasimoProsegue la programmazione musicale della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo con “Jazz... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Rossini Jazz Festival. International Jazz Day nelle scuole di Fano: il calendarioFANO – Nell’attesa dell’edizione 2023 del Festival Fano Jazz By The Sea, la trentunesima della sua lunga storia, in programma dal 22 al 30 luglio, e della terza edizione della rassegna Terre Sonore, ... corriereadriatico.it International Jazz Day, anche Piacenza protagonista del festival diffusoIl 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, la giornata istituita dall’UNESCO per riconoscere il jazz come patrimonio culturale ... piacenzasera.it