Brescia | Festival della danza popolare
Dal 29 al 31 maggio, il Parco Castelli di Brescia ospita la 22ª edizione del Festival della Danza Popolare. L’evento, organizzato dall’associazione “Il Salterio”, si concentra sulle tradizioni musicali e coreutiche di diverse culture. La manifestazione si svolge all’interno di un’area verde della città e prevede spettacoli, workshop e incontri dedicati alla danza folk. La rassegna rappresenta un appuntamento annuale con artisti e appassionati interessati alle espressioni artistiche tradizionali.
Dal 29 al 31 maggio il Parco Castelli di Brescia ospita la 22ª edizione del Festival della Danza Popolare, storico appuntamento dedicato alle tradizioni musicali e coreutiche del mondo, organizzato dall’associazione “Il Salterio”. Tre giornate di spettacoli, concerti, laboratori e animazioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Edizione Brescia festival oriente
Notizie e thread social correlati
A Guardiagrele c'è il Festival della transumanza con lo spettacolo dell'Orchestra Popolare del SaltarellA Guardiagrele si svolge l'ultimo dei tre eventi del Festival della transumanza, previsto per sabato 18 aprile.
Da Brindisi all'Olimpo della danza: giovane ballerina trionfa al Blackpool Dance FestivalUna giovane ballerina di Brindisi ha ottenuto un risultato rilevante al Blackpool Dance Festival, uno degli eventi più importanti nel mondo della...
Temi più discussi: Festival Salterio 2026; Torna Caracalla Danza 2026, il festival internazionale nelle antiche terme. Dal 26 giugno; Torna il 'Festival di danza contemporanea': 12 eventi tra grandi nomi e prime nazionali; Cina: Xinjiang, classici e più di mille artisti al festival di danza.
Mancano solo due giorni al festival della danza popolare, in giro per Brescia si vedono le nostre locandine. Non prendere impegni, ti aspettiamo! Tutti gli spettacoli, gli eventi e gli stage sono a partecipazione libera e gratuita e senza obbligo di prenotazione! C facebook
Stasera al Festival Pianistico di Bergamo Jan Lisiecki suona un programma di danze, da Schubert a Piazzolla passando per Chopin, Brahms, de Falla,.... x.com
22° Festival della danza popolare: dal 29 al 31 maggio danza musica teatro al Parco Castelli di BresciaL'obiettivo del Festival è trasmettere, attraverso la danza, il carattere di festa tipico delle antiche sagre popolari ed i valori appartenenti alle diverse culture. quibrescia.it
Il Brescia Photo Festival e gli altri eventi da non perdereLa sfida era spiegare che cosa vuol dire essere donna oggi, con l’aiuto della pittura, il disegno, la scultura, l’incisione. L’hanno raccolta diverse artiste, non solo italiane e WAW – Women at Work è ... iodonna.it