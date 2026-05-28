Brescia | Festival della danza popolare

Da bresciatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 29 al 31 maggio, il Parco Castelli di Brescia ospita la 22ª edizione del Festival della Danza Popolare. L’evento, organizzato dall’associazione “Il Salterio”, si concentra sulle tradizioni musicali e coreutiche di diverse culture. La manifestazione si svolge all’interno di un’area verde della città e prevede spettacoli, workshop e incontri dedicati alla danza folk. La rassegna rappresenta un appuntamento annuale con artisti e appassionati interessati alle espressioni artistiche tradizionali.

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Dal 29 al 31 maggio il Parco Castelli di Brescia ospita la 22ª edizione del Festival della Danza Popolare, storico appuntamento dedicato alle tradizioni musicali e coreutiche del mondo, organizzato dall’associazione “Il Salterio”. Tre giornate di spettacoli, concerti, laboratori e animazioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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