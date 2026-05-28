Brescia | Festival della danza popolare

Notizia in breve

Dal 29 al 31 maggio, il Parco Castelli di Brescia ospita la 22ª edizione del Festival della Danza Popolare. L’evento, organizzato dall’associazione “Il Salterio”, si concentra sulle tradizioni musicali e coreutiche di diverse culture. La manifestazione si svolge all’interno di un’area verde della città e prevede spettacoli, workshop e incontri dedicati alla danza folk. La rassegna rappresenta un appuntamento annuale con artisti e appassionati interessati alle espressioni artistiche tradizionali.