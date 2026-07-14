Ferrinis | Il nostro Sud America è il posto mentale in cui rifugiarsi quando si ha bisogno di staccare da tutto

Da atomheartmagazine.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un luogo mentale chiamato “Sud America” rappresenta un rifugio per chi desidera allontanarsi dalla routine quotidiana. È uno spazio immaginario in cui si cerca di staccare da impegni, aspettative e doveri, specialmente quando l’estate si trasforma in una pausa tra le stagioni. La sensazione di dover continuamente spiegare se stessi e funzionare si attenua, offrendo un momento di respiro mentale prima di un viaggio reale.

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Alcuni viaggi iniziano molto prima di un biglietto aereo. Nascono quando la routine diventa troppo stretta, quando l’estate smette di essere soltanto una stagione e comincia a somigliare a una tregua: dal lavoro, dalle aspettative, dalla necessità continua di spiegarsi, mostrarsi, funzionare. È dentro questa fame di altrove che i Ferrinis collocano “Sud America”, nuovo singolo pop-dance del duo formato dai fratelli Maicol e Mattia Ferrini: non una semplice canzone da ombrellone, ma il racconto di un luogo reale, sognato o forse soltanto immaginato in cui il pensiero si scioglie, il corpo torna al centro e la libertà prende la forma di una notte da vivere senza chiedersi troppo cosa significhi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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