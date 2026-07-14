Un luogo mentale chiamato “Sud America” rappresenta un rifugio per chi desidera allontanarsi dalla routine quotidiana. È uno spazio immaginario in cui si cerca di staccare da impegni, aspettative e doveri, specialmente quando l’estate si trasforma in una pausa tra le stagioni. La sensazione di dover continuamente spiegare se stessi e funzionare si attenua, offrendo un momento di respiro mentale prima di un viaggio reale.

Alcuni viaggi iniziano molto prima di un biglietto aereo. Nascono quando la routine diventa troppo stretta, quando l’estate smette di essere soltanto una stagione e comincia a somigliare a una tregua: dal lavoro, dalle aspettative, dalla necessità continua di spiegarsi, mostrarsi, funzionare. È dentro questa fame di altrove che i Ferrinis collocano “Sud America”, nuovo singolo pop-dance del duo formato dai fratelli Maicol e Mattia Ferrini: non una semplice canzone da ombrellone, ma il racconto di un luogo reale, sognato o forse soltanto immaginato in cui il pensiero si scioglie, il corpo torna al centro e la libertà prende la forma di una notte da vivere senza chiedersi troppo cosa significhi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ferrinis: «Il nostro “Sud America” è il posto mentale in cui rifugiarsi quando si ha bisogno di staccare da tutto»

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