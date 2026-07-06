L’estate italiana ha smesso da tempo di essere soltanto una stagione. È diventata una promessa di sparizione temporanea, una parentesi in cui provare a lasciare indietro la pressione accumulata durante l’anno, le relazioni consumate dall’analisi continua, le città diventate troppo strette, la necessità permanente di spiegarsi, mostrarsi, funzionare. Si parte, o si sogna di partire, non solo per andare da qualche parte, ma per immaginarsi diversi: più leggeri, più fisici, più istintivi, finalmente lontani dal controllo. In questa “fame di altrove” trova la propria collocazione “ Sud America ”, il nuovo singolo dei fratelli forlivesi Ferrinis,... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - L’estate italiana non è più solo vacanza: i Ferrinis la raccontano in “Sud America”

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